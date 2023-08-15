Специалисты из Грозного восстанавливают два многоквартирных дома в Центральном районе Мариуполя

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают два многоквартирных дома. Фото: «РКС-НР»

Организация из города Грозного ООО СЗ «Гор-Строй» восстанавливает два многоквартирных дома в Центральном районе Мариуполя, которые серьезно пострадали в результате боевых действий весной прошлого года. Об этом сообщает компания «РКС-НР».

В компании отметили, что в каждом доме ранее на первых этажах располагались коммерческие помещения, а со второго по восьмой - квартиры жителей.

- В восстановительных работах заняты более 300 специалистов из города Грозного. На объекте уже полностью реконструирована кровля, завершается восстановление конструктива зданий и проведение фасадных работ. На 60% выполнены внутренние отделочные работы мест общего пользования, - написала в телеграм-канале компания «РКС-НР».

В компании добавили, что специалисты произвели замену большей части оконных и дверных блоков, а также завершают монтаж стеклопакетов. После этого, строители займутся восстановлением инженерных коммуникаций и системы электроснабжения.

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