Газосиликатные блоки широко используются в строительстве Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе планируют построить завод по выпуску газосиликатных блоков. Уже и найден инвестор. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он сообщил, что 14 августа провел рабочую встречу с коммерческим директором ООО МПК «ОЛИМП» Иваном Бучиным. Сейчас эта многопрофильная компания участвует в восстановлении здания в Мариуполе, где в будущем разместят самый крупный в Донецкой Народной Республике Многофункциональный центр (МФЦ).

- Кроме того, компания реализует программу частного инвестирования промышленников ДНР и ЛНР. В настоящий момент под эгидой Управляющей компании «Донбасс» совместно прорабатываем вопрос о строительстве завода по выпуску газосиликатного блока производственной мощностью 400 м3 в сутки, - отметил градоначальник.

Сообщается также, что по случаю празднования Дня строителя Олег Моргун отметил работу коллектива компании и лично Ивана Бучина благодарностью.

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