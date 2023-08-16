Московская область отремонтировала многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя отремонтировали дом. Фото: Фонд капитального ремонта МО

Специалисты из Московской области отремонтировали многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Регион-шеф восстановил конструктив дома, а также заменил кровлю и окна. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.

- Специалистами восстановлен конструктив дома, заменена кровля и окна, выполнены работы в местах общего пользования, проведена холодная и горячая вода, канализация и система центрального отопления. Выполнены электромонтажные работы, - отмечают в ведомстве.

Отметим, что Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов.

Напомним, что в Центральном районе Мариуполя завершили ремонтно-восстановительные работы детского сада. Строители полностью обновили здание садика. В дошкольном учреждении оборудованы аварийные выходы и лестницы со всех этажей здания. Проведены все инженерные системы.

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