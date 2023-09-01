Хабаровский край восстанавливает школу в Дебальцево

Хабаровский край продолжает восстанавливать школу в Дебальцево. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Хабаровского края продолжает восстанавливать школу в Дебальцево. На данный момент они закончили работы по усилению стен и вертикальной планировке. Также выполняют отделочные работы. Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Специалисты региона-шефа завершили работы по усилению стен и вертикальной планировке. Выполняют отделочные и кровельные работы, занимаются усилением фундаментов и сетями электроснабжения и вентиляции, а также наружными сетями теплоснабжения, обустраивают игровые площадки и ограждения, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что специалисты также приступили к отделке фасада. В планах — монтаж внутренней системы отопления.

Напомним, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа закончили капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в Волновахском районе. Регион-шеф восстановил разрушенные участки двухэтажного задания.

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