Ямал восстанавливает школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР

Ямал восстанавливает школу в селе Прохоровка. Фото: t.me/kazinchenko

Специалисты из Ямала восстанавливают школу в селе Прохоровка. На данный момент регион-шеф ремонтирует тепловой контур и проводит отделочные работы внутри здания. Об этом сообщает глава администрации Волновахского района Константин Зинченко, который проверил ремонтно-восстановительные работы на объекте.

- Проверил как идут ремонтно-восстановительные работы в школе селе Прохоровка. Выполняют их специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас на объекте ремонтируют тепловой контур и проводят отделочные работы внутри здания, - написал в телеграм-канале глава района.

Константин Зинченко добавил, что подрядчики выполняют все качественно, придерживаются российских стандартов строительства.

Напомним, что специалисты из Самарской области продолжают ускоренными темпами восстанавливать детский сад в Снежном. В дошкольном учреждении регион-шеф уже заменил кровлю и систему отопления.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сахалинская область восстанавливает ясли-сад в Шахтерске

В дошкольном учреждении Шахтерска регион-шеф выполнил ремонт кровли, заменил окна и двери (подробнее)