Специалисты из Самарской области восстанавливают детский сад в Снежном

Детский сад в Снежном преображается благодаря Самарской области. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Самарской области продолжают ускоренными темпами восстанавливать детский сад в Снежном. В дошкольном учреждении регион-шеф уже заменил кровлю и систему отопления. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Здесь уже заменили кровлю и систему отопления. Сейчас рабочие красят стены, монтируют системы освещения, меняют двери и напольное покрытие, а также ремонтируют санитарные помещения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Сахалинская область заканчивает капитальный ремонт ясли-сада №14 в Шахтерске. На данный момент регион-шеф выполнил ремонт кровли из профнастила, установили входные двери в количестве девяти штук.

Кроме того, Сахалинская область завершает капитальный ремонт в дошкольном учреждении Шахтерска. В детском саду «Конек-Горбунок» специалисты практически отремонтировали фасад здания.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети из ДНР посетили современный спорткомплекс в Новосибирской области

В спорткомплексе Новосибирской области школьники из ДНР поиграли в мини-футбол, а также потренировались в боксерском зале (подробнее)