Дети из ДНР посетили современный спорткомплекс в Новосибирской области

Ребята из ДНР побывали в современном спорткомплексе. Фото: Правительство Новосибирской области

Дети из Донецкой Народной Республики посетили современный многопрофильный спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА». Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

- В рамках отдыха в детском оздоровительном лагере «Зеленая республика» дети из Донецка, Горловки, Енакиево и Макеевки посетили современный многопрофильный спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА», в котором залы для занятий спортом совмещены с зонами оздоровления и отдыха, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что ребята поиграли в мини-футбол, потренировались в боксерском зале и просто получили массу позитивных эмоций.

Напомним, ранее более 100 детей из Шахтерска в сопровождении десяти педагогов отправились на отдых в Республику Крым в оздоровительный лагер-пансионат имени Аркадия Казакевича. Ребята проведут в лагере 21 день, где их ждет развлекательные мероприятия и позитивные эмоции.

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