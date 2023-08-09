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НовостиОбщество9 августа 2023 9:01

Более 100 детей из Шахтерска отправились на отдых в Крым

В детском оздоровительном лагере-пансионате имени Аркадия Казакевича ребята из Шахтерска проведут 21 день
Владислав ГУЩИН
Дети из Шахтерска отправились на отдых в Республику Крым

Дети из Шахтерска отправились на отдых в Республику Крым

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более 100 детей из Шахтерска в сопровождении десяти педагогов отправились на отдых в Республику Крым. Ребята проведут в лагере 21 день, где их ждет развлекательные мероприятия и позитивные эмоции. Об этом сообщает администрация города Шахтерск.

- В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Сахалинской областью РФ и администрацией города Шахтерска ДНР на отдых и оздоровление отправились 115 обучающихся в сопровождении 10 педагогов, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что в детском оздоровительном лагере-пансионате имени Аркадия Казакевича дети проведут 21 день. Там их ждет развлекательные мероприятия и позитивные эмоции.

Напомним, ранее из Донецкой Народной Республики вторую группу детей отправили на медико-психолого-педагогическую реабилитацию в Крым. Всего на восстановление отправилось 27 ребят из Донецка, Горловки и Макеевки в сопровождении 13 взрослых выехали в Евпаторию.

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