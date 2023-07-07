В Республику Крым на реабилитацию отправились около 30 детей из ДНР

В Крым на реабилитацию отправились 27 детей из ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

Из Донецкой Народной Республики вторую группу детей отправили на медико-психолого-педагогическую реабилитацию в Крым. Всего на восстановление отправилось 27 ребят из Донецка, Горловки и Макеевки в сопровождении 13 взрослых выехали в Евпаторию. Об этом сообщает в своем телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Их ждет двухнедельное оздоровление на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница». Здесь для каждого юного пациента врачи подбирают индивидуальный план лечебных и реабилитационных процедур, - рассказала омбудсмен ДНР.

Дарья Морозова отметила, что в санатории предусмотрены культурно-развлекательные мероприятия и активный отдых. Также сейчас вопрошается и первая группа ребят, которую отправили на отдых в санаторий 23 июня.

- Внимательное отношение персонала учреждения, целебная крымская природа и смена обстановки способствовали восстановлению здоровья и эмоциональной разгрузке, - добавила Морозова.

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