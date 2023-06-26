Школьники из ДНР отправятся на оздоровительный отдых в Бурятию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республика Бурятия организует летний отдых для 50 детей из Старобешевского района ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков. По его словам, школьники прибудут спортивно-оздоровительные лагеря в июле.

- В наших спортивно-оздоровительных лагерях в Бурятии отдохнут дети из ДНР. В июле мы встретим 50 ребят, - отметил Поздняков по итогам рабочей поездки в Старобешевский район.

Отметим, что 16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Регион начал оказывать помощь подшефному району.

Напомним, что Республика Бурятия помогает восстанавливать автомобильные дороги в Старобешевском районе. Сейчас специалисты заканчивают работу в поселке Старобешево, а затем бригады приступят к ремонту в городе Комсомольское.

Кроме того, Республика Бурятия направило в Старобешево пять медиков. Они будут работать в центральной районной больнице, которую сейчас также восстанавливают силами региона-шефа.

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