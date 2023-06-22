Республика Бурятия помогает восстанавливать дороги в Старобешевском районе ДНР

Республика Бурятия помогает восстанавливать дороги в Старобешевском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республика Бурятия помогает восстанавливать автомобильные дороги в Старобешевском районе. Сейчас специалисты заканчивают работу в поселке Старобешево, а затем бригады приступят к ремонту в городе Комсомольское. Об этом сообщает министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- На сегодняшний день завершены работы по укладке асфальтобетона по улице Щорса, продолжается укладка асфальтобетона по проспекту П. Ангелиной в поселке Старобешево. После завершения работ в поселке Старобешево бригада приступит к ремонту ранее отфрезерованных дорог в городе Комсомольское, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в 2023 году в Донецкой Народной Республике восстановят свыше 200 километров дорог за счет регионов-шефов. Ремонтные работы пройдут в 18 населенных пунктах региона. Ремонт проведут в ходе реализации специального инфраструктурного проекта. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона.

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