Коммунальные предприятия Донецка продолжают ремонтировать дороги

В Донецке продолжают ремонтировать дороги (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинской армии сотрудники коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» ведут работы по ремонту дорог Петровского района. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

- На данный момент проводится отсыпка выбоин твердыми материалами с последующей их укаткой. Это вынужденная мера, учитывая всю сложность и нестабильность военной обстановки в данном районе города, - отмечает глава Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что после стабилизации ситуации в районе все основные автодороги будут отремонтированы с применением асфальтобетона.

Напомним, что в 2023 году в Донецкой Народной Республике восстановят свыше 200 километров дорог за счет регионов-шефов. Ремонтные работы пройдут в 18 населенных пунктах региона. Ремонт проведут в ходе реализации специального инфраструктурного проекта. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона.

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