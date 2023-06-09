В 2023 году в ДНР восстановят свыше 200 километров дорог за счет регионов-шефов

Ремонт дорожной сети в регионе уже начался (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регионы-шефы России помогут восстановить порядка 203,16 километров дорог в 18 населенных пунктах и районах Донецкой Народной Республики. Ремонт проведут в ходе реализации специального инфраструктурного проекта. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— За счет регионов-шефов Российской Федерации планируется восстановить 203,16 км муниципальных дорог в 18 территориальных образованиях ДНР.Работы уже ведутся в Дебальцево, Докучаевске, Донецке, Енакиево, Кировском, Макеевке, Мариуполе, Торезе, Харцызске, Волновахском и Старобешевском районах. На данный момент восстановлено 60,63 км, — отметили в пресс-службе Минтранса.

В министерстве добавили, что на сегодня выполнено уже более 40 % объемов работ. Продолжается восстановление шести мостов, пять из которых находятся в Мариуполе.

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