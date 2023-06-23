Планы по восстановлению района обсудили с главой Правительства и Минздрава Бурятии. Фото: Толстыкина/ТГ

Республика Бурятия направит в Старобешево пять медиков. Они будут работать в центральной районной больнице, которую сейчас также восстанавливают силами региона-шефа. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— У руководства Республики Бурятия большие планы по восстановлению подшефного Старобешевского района. Особое внимание, конечно, уделяется социально-значимым объектам: школам, больницам, детским садам, физкультурно-спортивным учреждениям. На встрече с главой Правительство и главой Минздрава Бурятии обсудили тему восстановления Старобешевской центральной районной больницы, — отметила вице-премьер.

Лариса Толстыкина добавила, что работы в районной больнице будут проводить в два этапа.

— Сначала строители отремонтируют крышу, заменят окна и двери, а потом приступят к ремонту здания и внутренним работам. Кроме того, шеф-регион 1 июля направит для работы в Старобешевской ЦРБ пятерых своих врачей, — подчеркнула Толстыкина.

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