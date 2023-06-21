Полпред президента РФ на Дальнем Востоке оценил ход восстановления Старобешевского района ДНР

В сентябре школьники Старобешево пойдут в обновленную школу. Фото: Трутнев/ТГ

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил ход восстановления соцобъектов в ДНР. Регионы-шефы Старобешевского района Республики — Бурятия и Забайкалье — ремонтируют больницу, МФЦ и школу. Об этом сообщили в Минстрое региона.

— Каждый раз во время поездки в ДНР я смотрю, как ведутся работы. Все знают, что строительство всегда довольно сложная история. Но здесь все стараются выкладываться по максимуму. На подшефных территориях в прошлом году не было сорвано срока ни по одному объекту, — отметил Юрий Трутнев.

В пресс-службе Минстроя ДНР напомнили, что сейчас в районе продолжается ремонт Старобешевской центральной больницы. Специалисты завершат восстановление кровли до конца года, а регионы-шефы оборудуют медучреждение, закупят в том числе флюорографический аппарат.

К сентябрю будет полностью готов один из корпусов школы №1. Школы и организации среднего профессионального образования получат новые учебники и мебель.

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