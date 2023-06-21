Подготовка Мариуполя к зимнему периоду находится на особом контроле Правительства ДНР

Подготовка к будущему отопительному сезону уже началась. Фото: ДАН

Вопросы подготовки инженерных сетей Мариуполя к осенне-зимнему периоду находятся на особом контроле Правительства Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава городской администрации Олег Моргун.

— На утреннем совещании обсудили вопросы, которые сегодня рассмотрим на Штабе по восстановлению Мариуполя. проговорим ход подготовки городских сетей и другой инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Учитывая масштабы разрушений, этот вопрос на особом контроле Правительства Республики, — отметил мэр приморского города.

Олег Моргун добавил, что власти Мариуполя согласуют перечень домов, ремонт в которых начнется уже в этом году.

Напомним, что власти города рассмотрят вопросы восстановления спортивной школы «Атлетик». Администрация постарается максимально быстро найти подрядчика, чтобы дети могли поскорее приступить к полноценным тренировкам.

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