С начала лета около шести тысяч детей из ДНР отдохнули в других регионах России

С начала летнего сезона около шести тысяч детей из ДНР отдохнули в других регионах России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала летнего сезона около шести тысяч детей из Донецкой Народной Республики отдохнули в других регионах России. Значительную помощь в организации отдыха оказывают регионы-шефы. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- С 1 июня уже более 5 тысяч детей из разных уголков Республики отдохнули на территории нашей большой Родины. И впереди еще не один такой выезд. Также почти 900 ребят стали участниками образовательно-туристского проекта «Университетские смены», - написала вице-премьер в своем телеграм-канале.

Лариса Толстыкина добавила, что для детей, которые стали участниками образовательно-туристского проекта «Университетские смены» проводят обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Республику Крым на реабилитацию отправились около 30 детей из ДНР

Ребят ждет двухнедельное оздоровление в Евпатории (подробнее)