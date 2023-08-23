Делегация из ДНР осмотрела мощности лифтостроительного завода в Могилевске

Делегация Республики осмотрела производственные мощности лифтостроительного завода в Могилевске. Фото: Солнцев/ТГ

Делегация Донецкой Народной Республики осмотрела производственные мощности Могилевского лифтостроительного завода. Власти региона обсудили создание сборочного производства лифтов в регионе. Об этом рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Крупнейший производитель подъемного оборудования. Бесспорный лидер рынка. Предприятия компании ежегодно выпускают более 14 тысяч лифтов, отвечающих самым высоким стандартам качества и безопасности. В нашей Республике из семи тысяч двухсот лифтов добрая половина произведена именно на Могилевлифтмаше, — заявил Солнцев.

Глава Правительства подчеркнул, что 80% лифтов в ДНР уже исчерпали свой двадцатипятилетний срок службы. Они нуждаются в капитальном ремонте.

— Обсудили с коллегами возможность создания у нас сборочного производства. Ждём специалистов с ответным визитом, чтобы на месте оценить объем предстоящих работ и определиться с площадкой, — добавил Солнцев.

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