Ямал завершил капремонт детского сада «Солнышко» в Волновахском районе ДНР

Ямал завершил капремонт детского сада «Солнышко». Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа закончили капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в Волновахском районе. Регион-шеф восстановил разрушенные участки двухэтажного задания, заменил кровлю, а также установил новые окна и двери. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Строители восстановили разрушенные участки объекта, заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку современными материалами, заменили инженерные коммуникации, электрику, - отмечают в администрации.

Там добавили, что на территории дошкольного учреждения благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование. Также в здании установили видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, обновили оборудование и пищеблоки. Сам детский сад рассчитан на 120 детей от 1,5 лет, который будет работать по российским образовательным стандартам.

Напомним, что специалисты из Ямала восстанавливают школу в селе Прохоровка. На данный момент регион-шеф ремонтирует тепловой контур и проводит отделочные работы внутри здания.

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