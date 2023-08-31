Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское Волновахского района ДНР

Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское. Фото:
В Донецкой Народной Республике Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское Волновахского района. На данный момент регион-шеф проводит отделочные работы, приступил к обшивке фасада. Об этом сообщает правительство Челябинской области.
- Строители восстановили разрушенные конструкции здания, заново смонтировали стропильную систему крыши. Сейчас они проводят отделочные работы, приступили к обшивке фасада, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что Республика Татарстан восстановила многоквартирный дом в Волновахе. На объекте строителями полностью заменены окна, двери и кровля. Проведены инженерные коммуникации. Выполнены внутренние отделочные работы мест общего пользования.
Кроме того, Владимирская область проводит ремонтные работы в здании будущего многофункционального центра в Докучаевске. Сейчас строители укладывают плитку.
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