Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское Волновахского района ДНР

Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское. Фото:

В Донецкой Народной Республике Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское Волновахского района. На данный момент регион-шеф проводит отделочные работы, приступил к обшивке фасада. Об этом сообщает правительство Челябинской области.

- Строители восстановили разрушенные конструкции здания, заново смонтировали стропильную систему крыши. Сейчас они проводят отделочные работы, приступили к обшивке фасада, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Республика Татарстан восстановила многоквартирный дом в Волновахе. На объекте строителями полностью заменены окна, двери и кровля. Проведены инженерные коммуникации. Выполнены внутренние отделочные работы мест общего пользования.

Кроме того, Владимирская область проводит ремонтные работы в здании будущего многофункционального центра в Докучаевске. Сейчас строители укладывают плитку.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ямал восстанавливает школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР

В селе Прохоровка Волновахского района ДНР регион-шеф проводит отделочные работы внутри школы (подробнее)