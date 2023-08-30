Республика Татарстан восстановила многоквартирный дом в Волновахе

В Волновахе восстановили многоквартирный дом. Фото: «РКС-НР»

Специалисты государственного унитарного предприятия «ТИГП» Республики Татарстан под руководством «РКС-НР» восстановили многоквартирный дом в Волновахе. На объекте строителями полностью заменены окна, двери и кровля.

- Произведены ремонтно-восстановительные работы конструктива здания. Полностью заменены окна, двери и кровля. Проведены инженерные коммуникации. Выполнены внутренние отделочные работы мест общего пользования. Завершены работы по ремонту цоколя и отмостки, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Там добавили, что восстановление многоквартирного дома в Волновахе проводилась при координации Минстроя России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что Ямало-Ненецкий автономный округ создаст до конца 2023 года крупный молодежный центр в Волновахе. Также специалисты из Ямала завершили капитальный ремонт детского сада «Чебурашка» в поселке Новотроицкое. Строители капитально отремонтировали здание, восстановили разрушенные участки, заменили кровлю, установили новые окна и двери.

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