Ямал создаст до конца 2023 года молодежный центр в Волновахе

В Волновахе при участии ямальцев создадут молодежный центр. Фото: Министерство молодежной политики ДНР
Ямало-Ненецкий автономный округ создаст до конца 2023 года крупный молодежный центр в Волновахе. Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров во время встречи с директором департамента молодежной политики ЯНАО Наилем Хайруллиным.
- Благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа к концу года в Волновахе будет запущен крупный молодежный центр, - отметил Макаров.
На встречи были также представители из местных отделений Молодой Республики, Народной Дружины и Юнармии. Они обсуждали проблемы, с которыми сталкивается молодежь в Волновахе, выработали план для поддержки ее инициатив.
Напомним, что специалисты из Ямала завершили капитальный ремонт детского сада «Чебурашка» в поселке Новотроицкое, который серьезно пострадал во время боевых действий. Регион-шеф восстановил разрушенные участки, заменил кровлю.
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