В ДНР первый этап диспансеризации прошли более 42% жителей Республики

В ДНР проводится диспансеризация населения (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике первый этап диспансеризации прошли более 42% от запланированного количества жителей региона. Всего в провидении этого мероприятия задействованы более 90 больниц. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- На сегодняшний день первый этап диспансеризации прошли более 42% от запланированного количества жителей Республики. В проведении диспансеризации задействованы 92 медицинские организации Республики, 46 из которых участвуют в первом этапе, - написала вице-премьер ДНР в телеграм-канале.

Лариса Толстыкина отметила, что первый этап диспансеризации предполагает выполнение профилактического осмотра, визит к врачу-терапевту, а также сдача анализов.

- Профосмотр включает в себя такие процедуры, как анализы крови и мочи, измерение давления, флюорография, ЭКГ и другие исследования, а также осмотр профильными специалистами. На основании данных анализов и обследований врач делает выводы о состоянии здоровья человека. Если по итогам диспансеризации появится повод для беспокойства – его направят на второй этап для дополнительных обследований, - добавила Толстыкина.

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