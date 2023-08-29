За два месяца в фонд «Защитники Отечества» в ДНР за помощью обратились более двух тысяч человек

Фонд «Защитники Отечества» помогает военнослужащим и членам их семей. Фото: Пушилин/ТГ

Более двух тысяч человек обратились за помощью к социальным координаторам фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике за последние два месяца. Для решения проблем военнослужащих или членов их семей координаторы обращаются за помощью к федеральным властям. Об этом рассказала сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— Менее чем за три месяца в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось за помощью более 2 тысяч человек. К каждому здесь находят подход. Каждому стараются помочь. Для каждого пытаются найти выход из ситуации. В этот раз мы провели правовую консультацию по вопросам компенсации за разрушенное жилье и получения паспорта гражданина РФ. И взяли на заметку предложение одного из заявителей сделать в микрорайоне детскую площадку, — отметила Никонорова.

Напомним, что ранее социальные координаторы фонда начали проходить обучение по правовым вопросам. Это повысит правовую грамотностью работников фонда и позволит им лучше помогать подопечным.

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