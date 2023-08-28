Специалисты из Владимирской области ремонтируют МФЦ в Докучаевске

Владимирская область готовит здание под МФЦ в Докучаевске (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

Владимирская область проводит ремонтные работы в здании будущего многофункционального центра в Докучаевске. Регион-шеф уже выполнил большой объем работ на объекте. На данный момент строители укладывают плитку. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской области.

- На сегодняшний день выполнен уже огромный фронт работ: бетонирование полов, устройство перегородок, оштукатуривание и шпатлевание стен, установка окон, работы по прокладке электричества. Сейчас строители укладывают плитку, - отмечают в пресс-службе.

Напомним, что специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт многофункционального центра в Дебальцево. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы здания.

Кроме того, специалисты из Московской области приступили к капитальному ремонту зданий многофункциональных центров в поселке Тельманово и Новоазовске. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы, а также монтаж электрических и слаботочных сетей.

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