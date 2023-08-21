Специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт МФЦ в Дебальцево

Хабаровский край обустраивает МФЦ в Дебальцево. Фото: ЕР ДНР

Специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт многофункционального центра в Дебальцево. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы здания. Об этом сообщает партия «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.

- В новом многофункциональном центре завершается ремонт: производятся отделочные работы, устройство подвесного потолка, укладка напольной и настенной облицовочной плитки, установка дверей и плинтусов, сборка мебели, - отмечают в ЕР.

Там добавили, что открытие многофункционального центра даст возможность жителям города получать необходимые государственные услуги в одном месте.

Напомним, что Кузбасс передал партию компьютерной и офисной техники для многофункциональных центров Горловки. Специалисты завершили практически ремонт на этих объектах.

Кроме того, специалисты из Московской области приступили к капитальному ремонту зданий МФЦ в поселке Тельманово и Новоазовске. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы, а также монтаж электрических и слаботочных сетей.

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