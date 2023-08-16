Специалисты из Московской области ремонтируют МФЦ в поселке Тельманово и Новоазовске

Подмосковные строители приступили к капремонту МФЦ в поселке Тельманово и Новоазовске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Московской области приступили к капитальному ремонту зданий многофункциональных центров в поселке Тельманово и Новоазовске. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы, а также монтаж электрических и слаботочных сетей. Об этом сообщает государственное бюджетное учреждение МФЦ ДНР.

- Проводятся отделочные, фасадные работы, устройство входной группы, монтаж электрических и слаботочных сетей. Общая площадь помещения в поселке Тельманово составит 145 квадратных метров, а в городе Новоазовске общая площадь помещений составит 112 квадратных метров, - отметили в МФЦ ДНР.

Там добавили, что на объектах поставят новую мебель и оборудование. Открытие многофункциональных центров в населенных пунктах позволит значительно повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что в Ясиноватой строительство двух многофункциональных центров закончат к концу августа 2023 года. Для удобства жителей офисы откроются в разных частях города — на улицах Орджоникидзе и Ленинградской.

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