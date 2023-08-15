В школы ДНР регион-шефы поставят более восьми тысяч единиц оборудования для пищеблоков

Регион-шефы поставят более восьми тысяч единиц оборудования для пищеблоков. Фото: t.me/solntsev_dnr

По поручению президента России все дети в младших классах должны получать бесплатное горячее питание. Для выполнения данной задачи в школы Донецкой Народной Республики регион-шефы поставят более восьми тысяч единиц оборудования для пищеблоков. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- В планах у регионов-шефов поставка в Республику более 8 тысяч единиц оборудования для пищеблоков. Здоровье наших детей - высший приоритет, - отметил Солнцев.

Он добавил, что Нижегородские строители завершают работы по установке нового кухонного оборудования в школах Харцызска, Иловайска, Зугрэса и Горном. Также регион-шеф выполнил полную замену электропроводки, систем канализации и водоснабжения, завершили отделку стен и потолков.

Напомним, что в школах и детсадах ДНР начали проверять системы пожарной безопасности. Сотрудники МЧС напомнили руководителям школ и детских садов про необходимость проведения с детьми тренировочных эвакуаций и занятий.

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