В ДНР перед началом нового учебного года проверили соблюдение пожарной безопасности в школах и детсадах

Инспекторы проверили планы эвакуации и наличие эвакуационных выходов, исправность огнетушителей и состояние источников противопожарного водоснабжения. Фото: МЧС ДНР

В школах и детсадах ДНР начали проверять системы пожарной безопасности. Вскоре в учебных заведениях региона начнется новый учебный год, и чтобы он был безопасным для детей, сотрудники Госпожнадзора отправились в рейды. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- Планы эвакуации и наличие эвакуационных выходов, исправность огнетушителей и состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения - на каждый из пунктов инспекторы обращают особое внимание в ходе профилактического визита, - пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что сотрудники службы напомнили руководителям школ и детских садов про необходимость проведения с детьми тренировочных эвакуаций и занятий на тему соблюдения правил пожарной безопасности и правильного обращения с огнем.

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