В ДНР построят пять детских и спортивных площадок при содействии Минсельхоза РФ

Сейчас специалисты благоустраивают площадки для будущего строительства

В Донецкой Народной Республике построят пять детских и спортивных площадок в малых населенных пунктах. Проект поддерживает Минсельхоз РФ и Минагропром региона.

— Разработаны проекты строительства детских и спортивных площадок с благоустройством, выбраны 5 населённых пунктов в регионе для развития инфраструктуры сельских поселений. Жители Донецкой Народной Республики приняли активное участие в выборе мест размещения, а также высказали свои предложения по их наполнению и благоустройству, — отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты занимаются асфальтированием выбранных площадок и устройством газонов.

Напомним, что ранее Снежное, Шахтерск и Волноваха победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В городах благоустроят парки и зоны отдыха. Всего в конкурсе проголосовали 70 тысяч жителей ДНР, из них 45 тысяч человек выбирали лучший проект благоустройства своего города очно.

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