В Ясиноватой строительство двух МФЦ закончат к концу августа 2023 года

В Ясиноватой более чем на половину выполнили работы по строительству двух МФЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ясиноватой строительство двух многофункциональных центров закончат к концу августа 2023 года. Об этом ДАН сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

- Сейчас у нас стоит задача завершить работы по строительству двух МФЦ к концу августа. Поэтому работа идет даже в выходные и в вечернее время. Больше половины работ на сегодняшний день уже выполнено, - отметил глава города.

Дмитрий Шевченко добавил, что он практически ежедневно посещает эти объекты и контролирует их степень готовности.

Напомним, что строительство двух МФЦ началось в июне 2023 года. Для удобства жителей офисы откроются в разных частях города — на улицах Орджоникидзе и Ленинградской. После завершения работ жителям города не нужно будет ездить в другие населенные пункты для оформления необходимых документов.

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