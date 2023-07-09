В Ясиноватой откроются два новых МФЦ. Фото: Правительство Челябинской области
В прифронтовой Ясиноватой откроются два новых МФЦ, спроектированных Челябинскими специалистами.
Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики с ссылкой на Правительство Челябинской области.
В Ясиноватой откроются два новых МФЦ. Фото: Правительство Челябинской области
- Для удобства жителей два центра откроются в разных частях города — на ул. Орджоникидзе и Ленинградской. Теперь жителям не нужно будет ездить в другие населенные пункты, - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты уже начали подготовку объектов. Они расчистили территорию на месте будущего строительства и демонтировали старые конструкции.
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