В Ясиноватой откроются два новых МФЦ. Фото: Правительство Челябинской области

В прифронтовой Ясиноватой откроются два новых МФЦ, спроектированных Челябинскими специалистами.

Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики с ссылкой на Правительство Челябинской области.

В Ясиноватой откроются два новых МФЦ. Фото: Правительство Челябинской области

- Для удобства жителей два центра откроются в разных частях города — на ул. Орджоникидзе и Ленинградской. Теперь жителям не нужно будет ездить в другие населенные пункты, - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты уже начали подготовку объектов. Они расчистили территорию на месте будущего строительства и демонтировали старые конструкции.

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