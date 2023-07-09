В ДНР к 1 сентября откроются школы дзюдо имени Анатолия Рахлина. Фото: Администрация Главы ДНР

В ДНР к 1 сентября по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина откроется школа дзюдо имени Анатолия Рахлина.

- Уже не первый раз к нам приезжает заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин. По поручению Президента РФ Владимира Путина он к 1 сентября планирует открыть в Республике школы дзюдо имени Анатолия Рахлина, - рассказал в своем-телеграм канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя Республики, под первую уже подбирается помещение в Мариуполе. Вторая будет в Донецке или Макеевке - вопрос прорабатывается.

Дзюдо (с японского – «мягкий путь») - единоборство, созданное в конце XIX века японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано. В отличие от бокса, карате и других видов единоборств с преобладающей ударной техникой в стойке, основу дзюдо составляют броски, болевые приемы, удержания и удушения, как в стойке, так и в партере. Кано во главу угла поставил не саму технику (дзю), а путь самосовершенствования (до). Дзюдо зиждется на трех главных философских принципах: 1) Взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса. 2) Наилучшее использование тела и духа. 3) Поддаться, чтобы победить.

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