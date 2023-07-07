В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают мост через реку Кальчик

В Мариуполе восстанавливают мост через реку Кальчик. Фото: ДАН

В Ильичевском районе Мариуполя по улице Карпинского продолжается строительство нового моста через реку Кальчик. Данный объект очень важен, так как он ранее соединял многие жилмассивы Жовтневого и Ильичевского районов. Об этом сообщает администрация района в своем телеграм-канале.

- По улице Карпинского продолжается строительство нового моста через реку Кальчик. Этот мост являлся важной транспортной «артерией», которая соединяла многие жилмассивы Жовтневого и Ильичевского районов, - отмечают в администрации

В администрации Ильичевского района добавили, что сейчас жители города испытывают острую необходимость в этом объекте городской инфраструктуры.

Напомним, что в Мариуполе продолжается строительство филиала Нахимовского военно-морского училища на 560 мест. Работы планируют закончить к началу учебного 2024 года.

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