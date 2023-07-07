Нахимовское училище в Мариуполе сдадут к 1 сентября 2024 года

Строительство военно-морского училища продолжается. Фото: ВСК Минобороны РФ

В Мариуполе продолжается строительство филиала Нахимовского военно-морского училища на 560 мест. Работы планируют закончить к началу учебного 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

— Новое училище – это комплекс из пяти зданий (67474 м²), расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных крытыми переходами, с видом на Азовское море. Корпуса расположатся в центре города, в районе проспекта Нахимова. Работы идут круглосуточно. Их ведут 297 человек и 33 единицы техники, — отметили в ВСК.

Решение о строительстве Нахимовского училища в Мариуполе принял Владимир Путин.

Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть здание училища в Мариуполе. Его построят в стиле хай-тек. Комплекс из пяти зданий сверху будет напоминать корабли, стоящие у причала.

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