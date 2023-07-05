В ДНР застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецкой Народной Республике застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье в Донецке и Мариуполе. В населенных пунктах планируют строительство жилых комплексов. Об этом ДАН сообщили в государственном концерне «Корпорация развития Донбасса».
- На сегодняшний день уже поданы заявки на выделение земельных участков под строительство многоквартирных домов и жилых комплексов крупными специализированными застройщиками, - отмечают в госконцерне.
Напомним, что специалисты из Московской области восстанавливают школу №69 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительные бригады региона-шефа красят стены, занимаются установкой вентиляции в здании.
Кроме того, благодаря специалистам из Московской области сейчас практически завершено восстановление многоквартирного жилого дома № 140 на проспекте Ильича. Строители трудятся над декоративной отделкой стен и монтируют системы электроснабжения.
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