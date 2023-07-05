В ДНР застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье в Донецке и Мариуполе. В населенных пунктах планируют строительство жилых комплексов. Об этом ДАН сообщили в государственном концерне «Корпорация развития Донбасса».

- На сегодняшний день уже поданы заявки на выделение земельных участков под строительство многоквартирных домов и жилых комплексов крупными специализированными застройщиками, - отмечают в госконцерне.

Напомним, что специалисты из Московской области восстанавливают школу №69 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительные бригады региона-шефа красят стены, занимаются установкой вентиляции в здании.

Кроме того, благодаря специалистам из Московской области сейчас практически завершено восстановление многоквартирного жилого дома № 140 на проспекте Ильича. Строители трудятся над декоративной отделкой стен и монтируют системы электроснабжения.

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