Специалисты из Московской области восстанавливают школу №69 в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу в Мариуполе. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Московской области восстанавливают школу №69 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительные бригады региона-шефа красят стены, занимаются установкой вентиляции в здании. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Сейчас рабочая группа региона-шефа красит стены, стелет линолеум и занимается установкой вентиляции в здании школы № 69 в Орджоникидзевском районе. Уже заменили кровлю и окна, центральное отопление и канализацию, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Липецкой области восстанавливают многоэтажку в Мариуполе. Во время боевых действий весной прошлого года, дом остался без окон, частично разрушились кровля и плиты перекрытий.

Кроме того, в Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают девятиподъездный жилой дом, который построили еще в 1945-1948 годах.

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