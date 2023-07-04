Специалисты из Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Мариуполе

Московская область восстанавливает многоквартирный дом в Мариуполе. Фото: Минстрой ДНР

Благодаря специалистам из Московской области сейчас практически завершено восстановление многоквартирного жилого дома № 140 на проспекте Ильича. Строители трудятся над декоративной отделкой стен и монтируют системы электроснабжения. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Работы по восстановлению здания производит ООО «ПСК СТРОЙМОНОЛИТ» под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой» контролируют восстановление Мариуполя с первого дня работ, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что сейчас в многоквартирном доме специалисты заканчивают работы по восстановлению стен, замене поврежденных окон и элементов системы центрального отопления. Кровля дома уже готова.

Напомним, что в Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают девятиподъездный жилой дом, который построили еще в 1945-1948 годах.

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