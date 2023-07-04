Липчане активно восстанавливают жилой фонд Мариуполя. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Липецкой области восстанавливают многоэтажку в Мариуполе. Во время боевых действий весной прошлого года, дом остался без окон, частично разрушились кровля и плиты перекрытий. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Уже скоро здание преобразится. Специалисты выполняют усиление его строительных конструкций, монтируют новые стеклопакеты и инженерные системы. Работами руководит Фонд капитального ремонта Липецкой области, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе проводится реконструкция части набережной и восстановление разрушенных объектов в районе бывшего кафе «Санта-Барбара». Сейчас на этой территории активной ведутся работы по запуску объекта общественного питания.

Кроме того, общественный фонд имени Ахмата Кадырова взялся за восстановление православного храма в Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускники-медалисты из Головки приняли участие в празднике «Алые паруса» в Мариуполе

Ребята получили невероятные эмоции (подробнее)