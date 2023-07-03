В Мариуполе реконструируют набережную и восстанавливают объекты в районе бывшего кафе «Санта-Барбара»

3D-реконструкция восстановленной набережной. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе проводится реконструкция части набережной и восстановление разрушенных объектов в районе бывшего кафе «Санта-Барбара». Сейчас на этой территории активной ведутся работы по запуску объекта общественного питания. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Сейчас уже восстановлено разрушенное здание кафе (кухня, новая кровля, санузлы, барная часть). Осуществляется подвод коммуникаций. Натянуто новое покрытие основного летнего зала и террасы с выходом к морю. Монтируется техника и оборудование, - отмечают в мэрии.

В администрации добавили, что планируют запустить автокинотеатр с большим экраном и возможностью подключения аудиоутройств автомобилей к системе вещания. Данный этап реконструкции запланировали на весну следующего года.

Напомним, что в Мариуполе начали восстановление стадиона «Азовец». Рабочая группа из Санкт-Петербурга уже согласовала основные этапы на реконструкцию спортивного комплекса.

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