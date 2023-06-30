В Мариуполе восстанавливают девятиэтажный жилой дом. Фото: «РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают девятиэтажный жилой дом. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» совместно с ООО «Стройсервис». В компании отметили, что сейчас специалисты восстанавливают несущие конструкции квартир 7, 8 и 9 этажей.

- В результате осколочных попаданий обрушились плиты покрытий и перекрытий 8, 9, технического этажей и крыша подъезда 5. Были выбиты окна и повреждены балконы. Строители произвели полный демонтаж поврежденного фрагмента подъезда №5 и разрушенной кровли, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

В компании добавили, что в здании строители выполняют работы по закрытию теплового контура и замене оконных блоков. Также производится отделка мест общего пользования. В сентябре специалисты планируют завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполняется при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

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