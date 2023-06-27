В Мариуполе восстановили девятиэтажный жилой дом. Фото: «РКС-НР»

В Левобережном районе Мариуполя завершили восстановление девятиэтажного жилого дома. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» совместно с АО «Корпорация развития Курской области». В компании отметили, что жилой дом, который построили в 1984 году серьезно пострадал в результате боевых действий весной прошлого года. В ходе технического обследования специалисты обнаружили локальные разрушения фундамента и конструктива здания.

- Строители выполнили капитальный ремонт фундамента, кровли и несущих конструкций, плит покрытия и перекрытия. Заменили оконные и дверные блоки. Произвели реконструкцию инженерных систем и прочистку вентиляционных каналов, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Специалисты заменили систему электроснабжения и газоснабжения в соответствии с требованиями безопасности. Также выполнили очистку и покраску фасадов с ремонтом межблочных швов, провели отделочные работы подъездов.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

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