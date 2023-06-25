В Мариуполе восстанавливают детский сад «Елочка». Фото: «РКС-НР»

В Приморском районе Мариуполя восстанавливают детский сад «Елочка». В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» совместно с подрядной организацией АО «ГК «ЕКС». В компании отметили, что общая площадь реконструкции составляет 2 897 квадратных метров.

Специалисты восстанавливают около трех тысяч квадратных метров. Фото: «РКС-НР»

- В ходе боевых действий частично были разрушены несущие конструкции и наружные стены здания. Взрывной волной были выбиты оконные и дверные проемы. Инженерные системы были повреждены. Также наружные стены не отвечали требуемому для Мариуполя сопротивлению теплопередаче, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Специалисты за время провидения работ заменили оконные. Фото: «РКС-НР»

Специалисты за время провидения работ заменили оконные и дверные блоки, восстановили системы водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. Также провели фасадные работы и обустроены наружные эвакуационные выходы. Сейчас строители занимаются благоустройством территории и монтажу игровых комплексов и тренажеров на детских площадках.

Строители за время провидения работ заменили дверные блоки. Фото: «РКС-НР»

Отметим, что реконструкция жилого дома выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что строители из Москвы восстанавливают мариупольский дом-интернат для пожилых людей. Сейчас специалисты занимаются отделочными работами в обеденном зале, а также установкой балконов и ограждения. Также в Мариуполе восстановили еще четыре детских сада и школу.

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