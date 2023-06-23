Марат Хуснуллин: В Мариуполе восстановили еще четыре детских сада и школу

В Мариуполе восстановили еще четыре детских сада и школу. Фото: t.me/government_rus

В Мариуполе продолжается активное восстановления инфраструктуры. Так, благодаря строителям и при содействии Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России завершили комплексный ремонт школы №15, рассчитанной на 1100 учеников, и четырех детских садов для 870 детей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Капитальный ремонт в этих детсадах не проводился с 1970–80-х годов. Сейчас там восстановлены поврежденные конструкции зданий, выполнена внутренняя отделка помещений с заменой всех инженерных сетей, обновлены фасады и кровля, установлены новые окна. В настоящее время специалисты завершают работы по благоустройству территорий, – рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что в отремонтированной школе восстановили несущие конструкции, возвели и усилили стены и колонны. Также заменили окна и витражи, заново проведены инженерные системы. Специалисты обновили фасад и кровлю, а также выполнили ремонт и отделку классов, актового и спортивного залов, столовой.

Наполним, что в Мариуполе завершается восстановление школы №47. Она будет оснащена самой современной техникой и оборудованием для обучения.

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