В Мариуполе завершается восстановление школы №47

Ремонтно-восстановленные работы Мариупольской школы находятся на завершающем этапе. Фото: ГБУ МО «УТНКР»

В Мариупольской школе №47 заканчивают ремонтно-восстановленные работы. Школа будет оснащена самой современной техникой и оборудованием для обучения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для учебного процесса. Об этом сообщает управление технического надзора капитального ремонта Московской области.

- Возвращение детей к обучению будет радостным моментом не только для учеников и их родителей, но и для всех, кто работал над процессом восстановления школы, - отметил генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

Строители проделали огромный объем работы. Было восстановлено конструктив здания, кровля и фасад, заменены окна, все инженерные коммуникации, проведены внутренние отделочные работы.

Напомним, что в детских садах Мариуполя с сентября 2023 года введут новую образовательную программу. Она направлена на патриотическое воспитание детей.

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