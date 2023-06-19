В детских садах Мариуполя с сентября 2023 года введут новую образовательную программу

В детских садах Мариуполя введут новую образовательную программу. Фото: Администрация Мариуполя

С сентября 2023 года в детских садах Мариуполя будет новая образовательная программа, которая будет направлена на патриотическое воспитание детей с самых первых ступеней образовательного процесса. Об этом сообщает администрация города.

- В каждом детском саду разработана и утверждена «Дорожная карта по изучению и внедрению Федеральной образовательной программы», формируется новая развивающая предметно-пространственная среда, - отмечают в администрации.

Теперь по разработанной программе дети до трех лет будут изучать достопримечательности родного края, а также формирование доброго отношения к людям. С четырех до шести лет ребята познакомятся с государственными праздниками и символикой, а с шести до семи лет – знакомство с гимном и Конституцией России.

Напомним, что в микрорайоне Невский, который в марте Президент России Владимир Путин осматривал вместе с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в ходе рабочей поездки по Мариуполю, готова к вводу в эксплуатацию новая школа на 1100 учеников.

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