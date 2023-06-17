Новая школа на 1100 учеников готова к вводу в эксплуатацию в Мариуполе

Образовательное учреждение было построено «с нуля». Фото: ТГ/Хуснуллин

В микрорайоне Невский, который в марте Президент России Владимир Путин осматривал вместе с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в ходе рабочей поездки по Мариуполю, готова к вводу в эксплуатацию новая школа на 1100 учеников. Об этом вице-премьер сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что территория учебного заведения составляет почти 3 гектара, а площадь школьного стадиона - 14 тысяч «квадратов».

Образовательное учреждение было построено «с нуля». Фото: ТГ/Хуснуллин

- Есть здесь и вместительный актовый зал, а также столовая на 500 мест. И, конечно, все классы, лаборатории и кабинеты полностью оборудованы по самым современным стандартам, - рассказал Хуснуллин.

Образовательное учреждение было построено «с нуля». Фото: ТГ/Хуснуллин

Образовательное учреждение было построено «с нуля». Фото: ТГ/Хуснуллин

Образовательное учреждение было построено «с нуля». Фото: ТГ/Хуснуллин

Вице-премьер отметил, что в это же время продолжает разрастаться и сам микрорайон Невский: неподалеку от этой школы строители достраивают еще три девятиэтажки.

- Летние каникулы у школьников в самом разгаре, а у строителей - горячая пора. Особенно важно сохранять темпы восстановления и строительства в новых регионах, где разрушены многие образовательное учреждения, - подчеркнул он.

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