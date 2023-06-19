Олег Моргун: В Мариуполе приступили к масштабному восстановлению спортивной инфраструктуры

В Мариуполе приступили к масштабному восстановлению спортивной инфраструктуры. Фото: ТГ/ Моргун

В 2023 году в Мариуполе планируют восстановить крупнейший в регионе стадион «Ильичевец», а также провести капитальный ремонт бассейна «Нептун». Об этом сообщил глава города Олег Моргун в своем телеграм-канале.

- Также в центре внимания восстановление спортивных школ и популяризация массового уличного спорта. В парке Гурова вскоре начнутся работы по строительству многофункциональной спортивной площадки, - отмечает мэр.

Олег Моргун добавил, что на спортивной площадке смогут одновременно заниматься спортом 30-40 человек.

Напомним, что в Мариуполе Группа Компаний «Бастион» выпустила на линии свои первые шесть автобусов большой вместимости. Теперь они будут перевозить горожан на наиболее востребованных направлениях. Также строители из Подмосковья восстановят школу № 68 в Мариуполе до конца лета 2023 года. Сейчас готовность образовательного учреждения составляет более 90%.

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