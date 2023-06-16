В Мариуполе появились первые шесть автобусов большой вместимости от ГК «Бастион». Фото: ТГ/ Моргун

В Мариуполе Группа Компаний «Бастион» выпустила на линии свои первые шесть автобусов большой вместимости. Теперь они будут перевозить горожан на наиболее востребованных направлениях. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

- Стоимость проезда в этих автобусах составит 50 рублей. Их графики и маршруты движения будут отражены в общем расписании пассажирского транспорта МУП АГМ «Мариупольтранс», - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

Глава Мариуполя поблагодарил президента ГК «Бастион» Дениса Сечкина за планомерную работу по улучшению транспортной инфраструктуры города.

Напомним, что в Мариуполе к сентябрю запустят движение автотранспорта по мостам через реки Кальмиус и Кальчик. Мосты соединят различные районы города и обеспечат проезд машинам. Также в городе у бывшего здания «Азовгипромез» появится фонтан со светомузыкой. Там откроют галерею работ художника Архипа Куинджи, которыми смогут любоваться жители и гости города.

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