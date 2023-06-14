В Мариуполе к сентябрю запустят движение автотранспорта по мостам через реки Кальмиус и Кальчик

Длина одного моста составляет 140 метров, второй - 90-метровый. Фото: ТГ/Хуснуллин
В Мариуполе запустят движение автотранспорта по мостам через реки Кальмиус и Кальчик. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что рабочие уже приступили к монтажу балок двух мостов, каждая из которых весит по 32 тонны. Всего они установят свыше 20 таких штук.
По словам Хуснуллина, движение по мостам начнет осуществляться уже в сентябре.
- В сентябре планируем запустить движение по этим мостам. Они соединят районы города и обеспечат проезд транзитного автотранспорта. Длина одного - 140 метров, второй - 90-метровый, - пояснил вице-премьер.
Сообщается также, что одновременно с возведением мостов рабочие обновляют улично-дорожную сеть в Мариуполе.
Напомним, ранее о впечатляющих масштабах строительства в городе рассказал французский журналист Сильвен Тронше. Он заявил, что Мариуполь после окончания восстановительных работ должен стать морским курортом.
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